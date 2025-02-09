Sahadan çekilme kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama: Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!
Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin ardından Fenerbahçe'den paylaşım geldi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamalarda "Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!" ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,
Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!
Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!
Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!
Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"
Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2025
Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,
Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve… https://t.co/0aLujfLAWT
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