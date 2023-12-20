Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan açıklama geldi.

Yapılan duyuruda saat 16.00'da Başkan Sarıalioğlu tarafından açıklama yapılacağı ifade edildi.

İstanbulspor'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcımız Bayram Saral, dün akşam gerçekleşen ‘takımımızın sahadan çekilme’ olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili 𝗯𝘂𝗴𝘂̈𝗻 𝘀𝗮𝗮𝘁 𝟭𝟲.𝟬𝟬’𝗱𝗮 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗻 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗙𝗹𝗼𝗿𝘆𝗮 𝗢𝘁𝗲𝗹’𝗱𝗲 basın toplantısı düzenleyecektir."