Sahadan çekilmişlerdi: PFDK, Adana Demirspor'un cezasını açıkladı

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor için kararını verdi.

Mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet ve üç puan silme cezası verildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a da başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."