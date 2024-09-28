Sahaya ambulans girdi: Samsunspor - Göztepe maçında yürekler ağza geldi
Süper Lig'de Samsunspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelenin 3. dakikasında ambulans sahaya girdi. Zeki Yavru ile yaşadığı çarpışmada kafasına darbe alan Isaac Solet, hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 1. dakikasında Zeki Yavru ile Isaac Solet çarpıştı ve hakem oyunu durdurdu.
Kafasına darbe alan Solet hareketsiz şekidle yerde yatarken, 3. dakikada sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Solet'in durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Spor&Skor