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Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.

Haberler - İHA 05.09.2022 - 12:11

Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE , sahasında konuk ettiği ’a 3-2 yenildi.

Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi - 1

Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

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