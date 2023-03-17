Sahaya girip Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivassporlu 2 taraftar adliyede

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi.



Bu kişilerden Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu.



Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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