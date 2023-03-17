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Sahaya girip Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivassporlu 2 taraftar tutuklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren ve birinin Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırdığı 2 taraftar, adliyeye sevk edildi. Saldırgan taraftarlar Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından tutuklandı.

Sahaya girip Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivassporlu 2 taraftar tutuklandı

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'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi.

Bu kişilerden Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu.

Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtti.

Saldırgan taraftarlar Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sahaya girip Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivassporlu 2 taraftar tutuklandı - 1
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı
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