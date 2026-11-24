Sahaya girip rakibine kafa atmıştı, tutuklandı
24.11.2026 10:29
Cengizhan Kasap, karşılaşmayı tribünden takip ediyordu.
Tribünde takip ettiği maçın bitiminde rakibine kafa atan ve şikayet üzerine Jandarma ekiplerince gözaltına alınan futbolcu tutuklandı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grupta Lider Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasında Manavgat Atatürk Stadında oynanan karşılaşma Manavgat Belediyespor'un 4-1 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşma sonrası Manavgat Belediyespor takımında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cengizhan Kasap, soyunma odasına gitmekte olan 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden oldu.
1955 Seydişehir Alüminyumsporlu futbolcu hastanedeki tedavisinin ardından aldığı darp raporuyla şikayetçi olduğu Cengizhan Kasap jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
İfade işlemlerinin ardından geceyi jandarma karakolunda geçiren Cengizhan Kasap çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.