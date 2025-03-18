Şahika Ercümen iklim krizi için Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı.

Aynı zamanda çevre aktivisti olan Ercümen, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2025 yılını "Buzulların Korunması Uluslararası Yılı" ilan etmesi ve bu seneden itibaren her yıl kutlanacak "21 Mart Dünya Buzullar Günü" kapsamında yaptığı dalışla ilklerine bir yenisini daha ekledi.



Uluslararası Buz Altı Dalış Festivali'ne özel davetli olarak katılan Ercümen, bu kapsamda buzulların erimesine ve iklim krizine dikkati çekmek amacıyla Rusya'da bulunan, 1637 metreyle dünyanın en derin gölü Baykal Gölü'nde 1 derecelik suda buz altı dalışı için kolları sıvadı.



Milli sporcu Ercümen, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 3 dakika süren 50 metrelik serbest dalış yaptı.

İLKİ YAŞADI



Ercümen, Baykal Gölü'nde buz altı serbest dalış yapan ilk Türk kadın sporcu oldu.



Ercümen, 2019'da yapılan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, "Beyaz Kıta"da dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırmış, bu kıtaya tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçmişti.