NTV.COM.TR

Şahinbey Belediyespor, Everton'ı eleyerek yarı finale yükseldi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında İngiltere'nin Everton takımını 1-0 yenen Şahinbey Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Şahinbey Belediyespor, Everton'ı eleyerek yarı finale yükseldi

İtalya'da düzenlenen EAFF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şahinbey Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Sassuolo kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, B Grubu maçında İngiltere'nin Everton takımıyla karşılaştı.

Şahinbey Belediyespor, gruptaki son maçından 1-0 galip ayrıldı.

B Grubu'nda 3'te 3 yapan lider Wisla Krakow ile 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Şahinbey Belediyespor, adlarını yarı finale yazdırdı.

Gruptaki ilk maçında Polonya kulübü Wisla Krakow'a 3-0 yenilen Şahinbey Belediyespor, daha sonra İrlanda ekibi Cork City ile oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Organizasyonda üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Şahinbey Belediyespor, bugün TSİ 18.30'da başlayacak yarı final maçında, A Grubu'nu lider bitiren İspanya'nın CD Flamencos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...