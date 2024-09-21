Şahinbey Belediyespor, Everton'ı eleyerek yarı finale yükseldi

İtalya'da düzenlenen EAFF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şahinbey Belediyespor, yarı finale yükseldi.



Sassuolo kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, B Grubu maçında İngiltere'nin Everton takımıyla karşılaştı.



Şahinbey Belediyespor, gruptaki son maçından 1-0 galip ayrıldı.



B Grubu'nda 3'te 3 yapan lider Wisla Krakow ile 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Şahinbey Belediyespor, adlarını yarı finale yazdırdı.



Gruptaki ilk maçında Polonya kulübü Wisla Krakow'a 3-0 yenilen Şahinbey Belediyespor, daha sonra İrlanda ekibi Cork City ile oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı.



Organizasyonda üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Şahinbey Belediyespor, bugün TSİ 18.30'da başlayacak yarı final maçında, A Grubu'nu lider bitiren İspanya'nın CD Flamencos ekibiyle karşı karşıya gelecek.