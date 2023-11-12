Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Bu yıl 4’üncüsü İspanya’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi final maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Wisla Krakow’u 3-2 mağlup eden Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyespor, mutlu sona ulaştı. Organizasyonda oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Şahinbey Belediyespor, namağlup şampiyonluğa uzandı.



Şahinbey Belediyespor, 2021 yılından sonra bir kez daha şampiyonluğu elde ederken organizasyonda mutlu sona yine bir Türk kulübü ulaştı. Turnuvada, ilk yıl Ortotek Gaziler; 2021’de Şahinbey Belediyespor; 2022'de Etimesgut Belediyespor zafer elde etmişti.



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Şahinbey Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:



“İspanya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Polonya’nın Wisla Krakow ekibini finalde mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak ülkemize ikinci kez bu gururu yaşatan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazanılan bu kupa, inanıyorum ki hem kulüplerimizin hem de Milli Takımımızın daha nice başarılarına öncülük edecektir.”