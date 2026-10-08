Sahte aşı sertifikası aldığını itiraf eden Xhaka'ya 150 bin İsviçre Frangı ceza kesildi

İsviçre Milli Futbol Takım ı ve Sunderland kaptanı Granit Xhaka , pandemi döneminde sahte koronavirüs aşı sertifikası aldığını itiraf etmesinin ardından 150.000 İsviçre frangı (180.000 ABD doları) tutarında ertelenmiş para cezası aldığını söyledi.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, günlüğü 3.000 frank'tan 50 günlük belirlenen adli para cezasından oluşan bu yaptırımın, iki yıllık denetimli serbestlik süresi boyunca başka bir suç işlememesi halinde uygulanmayacağını belirtti.

Xhaka, Instagram hesabında da "Kararı kabul ediyorum ve sorumluluğu üstleniyorum," diye yazdı.

Xhaka geçen ay, COVID-19 aşılarına karşı duyduğu güvensizlik nedeniyle sertifikayı 2022 yılında edindiğini itiraf etmiş ve bu kararını bir hata olarak nitelendirmişti.