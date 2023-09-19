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Sahte isimle başka takımda forma giyen Matko Miljevic'in sözleşmesi feshedildi

Montreal takımında forma giyen Matko Miljevic'in sahte isimle başka takım formasıyla maça çıktığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Sahte isimle başka takımda forma giyen Matko Miljevic'in sözleşmesi feshedildi

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MLS ekibi CF Montreal'in orta saha futbolcusu Matko Miljevic'in sahte isimle başka takımda forma giydiği iddialarıyla başı dertte.

MLS'ten yapılan açıklamada iddiaların ardından Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

"LİGE ZARAR VERDİ"

Açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği ifade edildi.

NELER YAŞANDI?

22 yaşındaki futbolcunun sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edilmişti.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan Miljevic, 2021-22 sezonunda Montreal'e transfer olmuştu.

Sahte isimle başka takımda forma giyen Matko Miljevic'in sözleşmesi feshedildi - 1 Matko Miljevic
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