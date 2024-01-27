Sakarya Voleybol, set vermeden kazandı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 13. haftasında deplasmanda Sakarya Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek 3-0 mağlup oldu.

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı takım sponsorları, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolseverler ilgi ile izledi.

Oldukça heyecanlı geçen maçta ilk seti (25-20), ikinci seti (25-16) ve 3. seti (25-20) Bozüyük, Sakarya’dan 3-0 mağlup ayrıldı.