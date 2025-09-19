NTV.COM.TR

Sakaryaspor, Amedspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 21 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nü ağırlayacak.

