Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat! İfadesi ortaya çıktı: Kendime hakim olamadım

Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı.
Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
"150 BİN TL'Yİ SEN ÖDEYECEKSİN"
Tehdit ettiği esnada ayağa kalkarak Gökhan İn'i döven saldırganın, "Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!" dediği duyuldu.
"TAMAM SAKİN OL BEN DE KALP VAR"
Başkan Gökhan İn'in ise "Tamam, sakin ol. Bende kalp var. Tamam." şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
"KENDİME HAKİM OLAMADIM"
Başkan Gökhan İn'e tokat atan C.Ş.'nin ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı.
Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, “Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım” dediği belirtildi.
Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti.
Polis ekipleri görüntüyü kaydettiği tespit edilen S.İ.'yi bulup ifadesine başvurmak için çalışma başlattı.
S.İ. istifasını, “Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu.
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