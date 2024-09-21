Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat! Şüpheli gözaltında

"150 BİN TL'Yİ SEN ÖDEYECEKSİN"



Tehdit ettiği esnada ayağa kalkarak Gökhan İn'i döven saldırganın, "Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!" dediği duyuldu.

"TAMAM SAKİN OL BEN DE KALP VAR"

Başkan Gökhan İn'in ise "Tamam, sakin ol. Bende kalp var. Tamam." şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.



Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.