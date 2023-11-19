Sakaryaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu

Süper Lig'de milli ara nedeniyle hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bugün Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sakaryaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SAKARYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Beşiktaş'ın Sakaryaspor'a konuk olacağı hazırlık maçı bugün saat 15.00'te oynanacak.



Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



İLK 11'LER



Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Isaac, Rajko, Bülent, Hasan, Murat, Sinan, Odise, Del Valle, Kabongo



Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan

