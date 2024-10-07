Sakaryaspor, en az puan topladığı lig başlangıçlarından birini yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla 2011-2012'den sonra en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

Geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, kadro yapılanmasına giderek oyuncu grubunun tamamına yakınını değiştirdi.



İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan yeşil-siyahlı takım, lige istediği gibi başlayamadı.



Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.



Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Sakaryaspor, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olarak üst üste 3 yenilgi yaşadı.



Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla 8. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 13 gol gördü.



Sakarya ekibi, bu sonuçlarla 2011-2012 sezonundan sonra en az puan topladığı ilk 8 haftayı geride bıraktı.



Sakarya temsilcisi, mücadele ettiği ligde ilk 8 haftalar ele alındığında 2001-2002'de 7, 2002-2003 ve 2005-2006'da 17, 2003-2004'te 10, 2007-2008'de 19, 2008-2009'da 8, 2011-2012'de 4, 2022-2023'te 12, 2023-2024'te 9 puan toplamıştı.