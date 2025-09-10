NTV.COM.TR

Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takımın yeni teknik direktörü Serhat Sütlü yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeni transfer hücum oyuncusu Wissam Ben Yedder de antrenmanda yer aldı.

temsilcisi, yarınki antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

