NTV.COM.TR’ye geri dön

Sakaryaspor ile Kocaelispor'dan depremzedeler için hazırlık maçı

Sakaryaspor ile Kocaelispor meydana gelen deprem felaketi için hazırlık maçı yapacak. Müsabakanın tüm gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak.

Sakaryaspor ile Kocaelispor'dan depremzedeler için hazırlık maçı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında hazırlık müsabakası gerçekleşecek.

Müsabakadan elde edilen tüm bilet gelirleri ise asrın felaketinin yaşandığı bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Konuyla alakalı olarak Sakaryaspor’un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Kocaelispor ile Stadyumu’nda hazırlık maçı düzenlenecektir. Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Merih Demiral'ın forma kampanyasına Haaland, De Bruyne ve Kane de katıldı

Merih Demiral'ın forma kampanyasına Haaland, De Bruyne ve Kane de katıldı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...