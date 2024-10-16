Sakaryaspor, İstanbulspor mesaisinde
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, İstanbulspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlığına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman basına açık şekilde yapıldı.
Yeşil-siyahlı ekip, idmana ısınma hareketleri ile başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, tek kale maçla son buldu.
Sakaryaspor'da kaleci Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
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