Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sakaryaspor - Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



SAKARYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Sakaryaspor - Keçiörengücü kozlarını paylaşıyor.Sakarya'da, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

