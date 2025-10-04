Sakaryaspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen saha antrenmanında, futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

Burak Altıparmak ve Caner Erkin ile sakatlığı süren Lukasz Zwolinski, antrenmanda yer almadı. Sarıyer ile Sakaryaspor, yarın saat 13.30’da Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda karşılaşacak.