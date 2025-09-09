Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü'yü getirdi

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sütlü, 1985'ten itibaren oyunculukla başlayan süreçle Sakaryaspor'un hep içerisinde olduğunu söyledi.



Serhat Sütlü, 2011'den sonra Türkiye Futbol Federasyonunda milli takımlarda ve antrenör eğitimlerinde hizmet verdiğini anlatarak, "Amaç bilgi birikimimizi kendi şehrimize daha etkin halde sunabilmek. Bu konuda da sezon başından beri Muhammet başkanımın göreve gelme süreçlerinden beri transferler dahil hepsini yakından takip ediyorum." dedi.



Futbolcularının bazılarının öğrencisi olduğunu belirten Sütlü, şöyle devam etti:



"Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse olmasın. O yüzden başta başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza da söyledim. Play-off'un hazırlığını yapıyoruz, başkanımın ve yönetim kurulunun oyuncu kazandırma adına inanılmaz çabası var."



Yönetimin oyuncu seçimlerinde özenli çalışma sergilediğini aktaran Sütlü, 2-3 oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini aktardı.



Serhat Sütlü, şehrin senelerdir üst lige çıkmayı hedeflediğini belirterek, maçlarda çok etkili ve kazanma hırsı olan bir takım olmak istediklerini ifade etti.





"EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİNİZ DÜŞÜNÜYORUZ"



Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı ise uzun uğraşlardan sonra Serhat Sütlü'yü Sakaryaspor'a teknik direktör yaptıklarını belirti.



Şehrin yetiştirdiği Sütlü ve ekibini göreve getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Kıratlı, "Serhat Sütlü 15 yılı aşkın süredir milli takımlarda görev yaparak Türk futboluna önemli katkılar sunmuş ayrıca UEFA bünyesinde de antrenör eğitmenliği yapmıştır. Süper Lig'de Kayserispor ve Kasımpaşa takımlarında Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır." diye konuştu.



Kıratlı, Sütlü'nün tecrübeli antrenör olmasının yanı sıra Sakarya'nın evladı olması dolayısıyla, bilgi birikimiyle takımı en iyi şekilde yöneteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.