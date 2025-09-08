Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı
Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Kariyerinde Sevilla, Monaco gibi önemli takımlarda oynayan deneyimli forvet son olarak İran'ın Sepahan takımında forma giymişti.
