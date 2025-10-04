Sakaryaspor'da iki futbolcu affedildi

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynanan Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan Caner Erkin, gördüğü kırmızı kartın ardından teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Aynı karara Burak Altıparmak da dahil edilmişti.

Sakaryaspor yönetiminden yapılan yeni açıklamada, her iki futbolcunun da affedildiği duyuruldu. Açıklamada, teknik heyetin raporu, oyuncuların özverili tutumu ve profesyonel yaklaşımlarının değerlendirilmesi sonucu Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın yeniden A Takım kadrosuna alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir" denildi.