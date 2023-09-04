Sakaryaspor’da Tuncay Şanlı dönemi

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota, TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı oldu.
Yapılan görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın Sakaryaspor'la anlaştığı duyuruldu.
Şanlı 3. kez Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapacak.
41 yaşındaki Şanlı, teknik direktörlük kariyerinde 2 kez Sakaryaspor'da görev almıştı.
💪🏻🔥BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ!— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) September 4, 2023
Evine hoş geldin ŞAMPİYON!#KenetlenSakarya pic.twitter.com/FMRYZvboHR
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