NTV.COM.TR’ye geri dön

Sakaryaspor’da Tuncay Şanlı dönemi

Teknik direktör arayışlarına giren Sakaryaspor, milli futbolcu Tuncay Şanlı'yı yeniden takımın başına getirdi.

Sakaryaspor’da Tuncay Şanlı dönemi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota, TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı oldu. 

Yapılan görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın Sakaryaspor'la anlaştığı duyuruldu. 

Şanlı 3. kez Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapacak. 

41 yaşındaki Şanlı, teknik direktörlük kariyerinde 2 kez Sakaryaspor'da görev almıştı. 

Galatasaray'dan Fatih Terim'e kutlama

Galatasaray'dan Fatih Terim'e kutlama

Haberi Görüntüle

VİDEO:  ICARDİ'DEN GALİBİYET MANGALI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...