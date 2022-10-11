Sakaryaspor'da İlker Püren gitti, Serkan Özbalta geldi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.



Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



Sakaryaspor, Püren ile çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla ligde 9’uncu sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar son olarak Bodrumspor deplasmanında 5-0 kaybetmişti.

Sakaryaspor'da İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Serkan Özbalta getirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Özbalta ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Özbalta, son olarak Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da görev almıştı.

