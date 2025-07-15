Sakaryaspor'dan bir imza daha

Caner Erkin, Sadık Çiftpınar gibi tecrübeli isimlere imza attıran Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios’ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.