Sakaryaspor'dan bir imza daha
Yeni sezon öncesi hedefi Süper Lig olarak belirleyen Sakaryaspor Dimitrios Kolovetsios’ı kadrosuna kattı.
Caner Erkin, Sadık Çiftpınar gibi tecrübeli isimlere imza attıran Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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