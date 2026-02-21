Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da yeni teknik direktör ile anlaştı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.

MUSTAFA DALCI KİMDİR?

Mustafa Dalcı, 1 Temmuz 1973 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Teknik direktör ve eski futbolcudur.

Dalcı, amatör bir futbolcu olarak mütevazı bir kariyerin ardından 2008 yılında Türkiye'nin çeşitli amatör takımlarını yönetmeye başladı. 1. Lig'de Ankaraspor'u yönetti ve MKE Ankaragücü'nde geçici teknik direktör olarak görev yaptı.

Dalcı, 23 Ocak 2021 tarihinde Ankaragücü ile 1,5 yıl sözleşme imzaladı. 27 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından istifa etti.

14 Kasım 2022'de Gençlerbirliği'ni çalıştırmaya başlayan Dalcı, hükmen kazanılan bir maç haricinde biri Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet almasının ardından 4 Nisan 2023'te takımdan ayrıldı.

28 Aralık 2023 tarihinde Manisa FK'nın teknik direktörlük görevine getirildiği açıklandı. 3 Nisan 2024 tarihinde ise Bodrum FK yenilgisi sonrasında kulüp ile yollarını ayırdı.