Sakatlanan futbolcu çıkmamak için direndi, Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Benfica-Auckland City maçında ilginç anlar yaşandı.



Kerem ile Orkun'un forma giydiği Benfica'nın rakibinde oynayan giyen Zhou, beyin sarsıntısı şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

OYNAMAK İÇİN YALVARDI



Ekipler, Yeni Zelanda ekibi Auckland City'nin tecrübeli futbolcusunun oyundan çıkması gerektiğini iletti. Ancak 35 yaşındaki futbolcu bu karara öfkelenerek oynamak istediğini söyledi.



Sağlık ekiplerine direnen ve yoğun itirazda bulunan Zhou, kendi isteğiyle oyuna devam etti.



MAÇA DAMGA VURAN O ANLAR