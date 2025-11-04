Sakatlanan milli yıldız kritik maçlarda oynayamayacak
Kariyerini Frankfurt'ta sürdüren milli futbolcu Can Uzun sakatlandı. Genç oyuncu, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarında forma giyemeyecek.
Heidenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkan Can Uzun'un tedavisi yaklaşık 5 hafta sürecek.
19 yaşındaki forvet, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da İspanya ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
ALMANYA'DA DA KRİTİK MAÇLARDA YOK
Eintracht hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’yle deplasmanda karşılaşacak. Frankfurt bu mücadelenin ardından ligde Mainz’ı ağırlayacak.
Bu sezon Frankfurt'ta yaptığı çıkışla dikkat çeken genç futbolcu, 14 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.
Milli futbolcu 45 milyon euro piyasa değerine sahip.
