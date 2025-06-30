Sakatlandı, hüngür hüngür ağladı, 1 dakika sonra attığı golle şampiyonluğu getirdi: Dünya, Rodallega'yı konuşuyor

Süper Lig'de Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formalarını terletmiş olan Hugo Rodallega, kariyerini ülkesi Kolombiya 'da sürdürüyor. Independiente Santa Fe takımının kaptanlığını yapan 39 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk maçında ilginç bir olay yaşadı. İlk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Independiente Santa Fe, Medellin deplasmanına çıktı. 1-1'lik eşitlikle devam eden maçın 78. dakikasında Hugo Rodallega sakatlandı.

SADECE 1 DAKİKA SONRA...

1 dakika sonra maça aut atışıyla başlayan Independiente Santa Fe'nin sağ kanattan gelişen atağında içeri yapılan ortaya, sekerek ceza sahasına girerek vuran Rodallega, takımını 2-1 öne geçirdi.



Gol sevincinde de sektiği görülen Rodallega, takımını büyük bir sevince boğdu ve Independiente Santa Fe oyuncularının neredeyse hepsi, golü kutlamak için sahaya girdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Independiente Santa Fe, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.