Sakatlanıp sezonu kapatmıştı: Rodri daha erken dönmek istiyor

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, sezon bitmeden sahalara dönmeyi hedeflediğini açıkladı.



Rodri, Eylül ayında Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sağ dizindeki ön çapraz bağını (ACL) koparmıştı.

Bu sakatlığın ardından İspanyol oyuncunun sezonu kapattığı biliniyordu.

Rodri’nin yokluğunda City, tüm kulvarlarda oynadığı son altı maçı da kazanamadı.

Ancak İspanyol oyuncu, sezon bitmeden takım arkadaşlarına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.



The Rest Is Football podcast'inde konuşan Rodri, "Hedefim bu sezon geri dönmek. Bu sezondan vazgeçmiyorum ama hata yapmak da istemiyorum. Hedefim altı veya yedi ay." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ağrılarının azaldığını belirten İspanyol yıldız, "Beklediğimden daha iyi durumdayım. Eğer böyle söylemek mümkünse dinlenmenin tadını çıkarıyorum. Dizimde bir çatlama hissi olmadı, stabildi. Çok kötü olmadığını düşünüyordum ama artık pozitif bir bakış açısına sahibim ve bu kadar. İlk bir buçuk ay ağrı açısından zordu, yürüyemiyordum, ama şimdi işler daha kolay." dedi.

Premier Lig sezonu 25 Mayıs’ta sona eriyor; FA Cup finali ise 17 Mayıs’ta oynanacak.



BALLON D'OR'UN SAHİBİ OLMUŞTU

Rodri, Geçtiğimiz Ekim ayının sonunda dünyanın en iyi futbolcusu ödülü Ballon D'or'un sahibi olmuştu.