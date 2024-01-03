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Sakatlığı atlatan Enes Ünal sahalara döndü

Sakatlığı atlatan milli futbolcu Enes Ünal, aylar sonra sahalara döndü. Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu.

Sakatlığı atlatan Enes Ünal sahalara döndü

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 19. haftanın açılış maçında Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood, 70. dakikada ise Damian Suarez kırmızı kart gördü.

7,5 AY SONRA İLK KEZ

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen milli futbolcu Enes Ünal, bu maçla birlikte sahalara geri döndü.

Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Enes, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk kez süre aldı.

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

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