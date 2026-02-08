Sakatlığına rağmen Kış Olimpiyatları'na katıldı, tekrar sakatlandı. Sporcu acı içinde kaldı

İtalya'da gerçekleşen 2026 Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde müsabakalar sürerken alp disiplini kadınlar iniş kategorisinde mücadele eden ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, yarışın başında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan 41 yaşındaki Vonn, yarışın 14. saniyesinde kaza yaparak sert bir şekilde kara düştü. Dördüncü kapıdan geçerken meydana gelen kazada sağ kolu kapıya takılan Vonn, dengesini kaybetti ve uzun süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin 10 dakikadan fazla müdahale ettiği tecrübeli kayakçı, daha sonra ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Sporcu, İsviçre'deki Dünya Kupası yarışlarında sol dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen bütün riskleri alarak olimpiyatlara katılmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık durumu için endişe edildi. ABD'li sporcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.