Sakatlık gerekçesiyle Nijerya Milli Takımı'ndan ayrılan Umar takımıyla sahaya çıktı

Sakatlığı gerekçe gösterilerek Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Real Sociedadlı Umar Sadiq, İspanya Kral Kupası'ndaki Osasuna maçında oyuna girdi.
Karşılaşmayı Sociedad kazanarak 2-0'la tur atladı.
DERBİYİ KAÇIRIYOR
Umar Sadiq'ın yerine Trabzonsporlu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı kadrosuna dahil edilmişti. Umar'ın kupa maçı için kulüp kadrosuna alınması tepki çekmişti.
Milli takım kadrosuna katılan Onuachu, ligdeki Galatasaray derbisini kaçıracak.
Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Umar Sadiq, Kral Kupası'ndaki Osasuna maçında oyuna girdi.— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 17, 2024
Umar Sadiq'ın yerine Trabzonsporlu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı kadrosuna dahil edilmişti. pic.twitter.com/CbtoSyJ0kv
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