Sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal maça devam edemedi

Beşiktaş’ın Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının 19’uncu dakikasında kendini yere bırakan siyah-beyazlı takımın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, oyuna devam edemedi.

Ghezzal’ın yerine altyapıdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

Oyuncu değişikliğini yaşandığı anlarda taraftarlar Rachid Ghezzal’ı ıslıklarla protesto etti.



YAKUP ARDA KILIÇ İLK KEZ FORMA GİYDİ



Öte yandan Burak Yılmaz’ın takımın başına getirilmesinin ardından A takım kadrosuna dahil edilen Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyme sevinci yaşadı. İlk kez bir maç kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 21’inci dakikada Ghezzal’ın yerine oyuna dahil oldu.