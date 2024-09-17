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Sakatlıklarda son durum: Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki müjde!

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki futbolcudan iyi haber geldi. Sarı lacivertlilerde Alexander Djiku ve Filip Kostic'in takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

Sakatlıklarda son durum: Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki müjde!

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Djiku, sakatlığı nedeniyle Gana milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

30 yaşındaki futbolcu son oynanan Kasımpaşa maçında da forma giyememişti.

Bir süredir bireysel çalışmalarda bulunan yeni transfer Filip Kostic ise takımla çalışmalara başlayacak.

OSAYİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bright Osayi Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Nijeryalı futbolcunun durumu gün gün takip edilecek.

, Trendyol 'in 6. haftasında derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

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