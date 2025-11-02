NTV.COM.TR

Sakatlıktan döndü, ilk derbisine çıktı, 3 puanı getirdi: Jhon Duran!

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, ligde 8 maç sonra forma giyerken ilk derbisinde golünü attı.

Sakatlıktan döndü, ilk derbisine çıktı, 3 puanı getirdi: Jhon Duran!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında , derbide ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da süre aldı.

Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı.

21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim’de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi.

Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.

Sakatlıktan döndü, ilk derbisine çıktı, 3 puanı getirdi: Jhon Duran! - 1 Fenerbahçeli Jhon Duran, Beşiktaş'a karşı attığı gol sonrası böyle sevindi.

İLK DERBİSİNDE GOLÜNÜ ATTI

Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan’a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu. Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...