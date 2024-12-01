Salah için MLS iddiası: Messi ile takım arkadaşı olabilir

Liverpool'da sözleşmesine son sezona giren Mohammed Salah için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Caught Offside'ın haberine göre, Mısırlı futbolcunun yazın serbest kalması halinde Lionel Messi'nin de forma giydiği MLS devi Inter Miami'den büyük bir teklif alacağı öne sürüldü.

Uzun süredir Suudi Pro Ligi'ndeki takımların da hedefinde olan Salah için Inter Miami de yoğun mesai harcıyor.

AL ITTIHAD YENİDEN DEVREDE

Öte yandan Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal ve Al Ahli gibi diğer Suudi kulüpleri de 32 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Salah'a Avrupa'da en üst düzeyde oynamaya devam etmesi için başka fırsatlar da gelebilir.

Haberde yer alan bilgilere göre Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus ve Milan'ın da eski Roma'lı oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.