Salah isyan bayrağın çekti

Tüm kulvarlarda oynadığı son 15 maçın yalnız 4'ünü kazanabilen Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool zor günlerden geçiyor.

Liverpool, ligin 15'inci hafta maçında deplasmanda Leeds United'la 3-3 berabere kaldı. Arne Slot'un ekibi, iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Maçta Liverpool'un dünya yıldızı Mohamed Salah süre almadı. Takımın son 3 maçında sadece 45 dakika oynayabilen Salah, isyan bayrağını çekti. Kulübe ve teknik direktör Arne Slot'a tepki gösteren Salah TV 2'ye yaptığı açıklamada, “90 dakika yedek kulübesinde oturuyorum. Sanırım üçüncü kez yedek kulübesinde oturuyorum. Kariyerimde ilk kez. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü." dedi.

"Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum.” ifadesini kullanan yıldız futbolcu sözlerine şöyle devam etti, “Sanırım birilerinin beni suçlayacağı çok açık. Kulüp bana yaz aylarında çok şey vaadetti ama üç maçtır yedek kulübesindeyim. Sözlerini tuttuklarını söyleyemem.”