NTV

Salah oynadı ama yetmedi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı

15.08.2026 18:07

Son Güncelleme: 15.08.2026 20:54

Salah oynadı ama yetmedi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı
Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayı ilk kez terletti.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor berabere kaldı. Mohamed Salah, maçta süre aldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

 

Trabzonspor'un golünü 43. dakikada Saviolo kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı ise 56. dakikada penaltıdan Benedyczak ile geldi.

 

Bu skorun ardından her iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna 1'er puanla başladı.

 

Bordo-mavililerin yeni transferi Mohamed Salah, 58. dakikada oyuna dahil oldu.

 

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise Çorum FK deplasmanına çıkacak.

20:34
SALAH DENEDİ, DIŞARI GİTTİ
77. Dakika: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortayı arka direkte tamamlamak isteyen Salah'ın şutu az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:16
SALAH OYUNA GİRDİ
58. Dakika: Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna giren isim Mohamed Salah.
Anadolu Ajansı
20:13
MAÇTA BERABERLİK VAR
56. Dakika: Maçta eşitlik var. Penaltıda topun başına geçen Benedyczak, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.
20:13
PENALTI
54. Dakika: Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Pina ile ikili mücadeleye giren Güven yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
20:08
BENEDYCZAK VURDU, AUTA GİTTİ
47. Dakika: Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ben Ouanes'in ceza sahasına çevirdiği topa Benedyczak'ın vuruşu yandan auta gitti.
19:42
SAVIOLO ATTI, TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
43. Dakika: Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya gelişine vuran Saviolo'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
19:21
KASIMPAŞA TEHLİKESİ
20. Dakika: Bu kez Kasımpaşa etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın dar açıdan vuruşunu kaleci Onana son anda çeldi.
19:07
NET GOL KAÇTI
6. Dakika: Trabzonspor net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta arka direğe yapılan ortayı kontrol eden Metehan, çalımının ardından vuruşunu yaptı ancak kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
IHA
19:01
TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ
2. Dakika: İlk tehlike Trabzonspor'dan. Sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inmeden orta yapmak isteyen Saviolo'nun vuruşu savunmadan sekti ve kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
IHA
19:00
MAÇ BAŞLADI
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
18:34
TEKKE: "CAMİAMIZ İÇİN DEĞERLİ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "10 tane yeni oyuncum var. Hepsi gayet iyi. Kaybettiğimiz oyuncular var, yerlerinin dolması kolay değil. Şu 5 hafta, 15 günde oynayacağımız 5 maç camiamız için çok çok değerli. Şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Talihsiz sakatlıklarımız oldu. Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor. Kasımpaşa, birçok takımdan daha iyi gözüküyor. Zor bir karşılaşma. Bu sezon çok çok daha zor olacak gibi gözüküyor. Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çok yukarıda, bu beklentiye cevap vermemiz lazım. Ligin başında kazanmak çok çok değerli. Camiamızdan desteğe çok ihtiyacımız var. Uzun yıllardır bu 5 maçlık periyot, Trabzonsporumuzun geleceğiyle ilgili çok farklı noktalara gelebilecek hafta."
Anadolu Ajansı
18:00
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Mendes, Ben Ouanes, Diabate, Güven, Benedyczak. Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Metehan, Onuachu. Trabzonspor'da Mohamed Salah, yedek kulübesinde yer alıyor.

SALAH YEDEK BAŞLADI

 

Trabzonspor'un yıldız transferi Mohamed Salah, yedek kulübesinde başladı.

 

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, sahaya Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

 

Konuk ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Mohamed Salah, Ozan Tufan, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Rene Mitongo, Lopes Cabral ve Melih Kabasakal şans bekledi.

 

TEKKE, 4 TRANSFERE ŞANS VERDİ

 

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı.

 

Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi.

 

KASIMPAŞA'DA YENİ TRANSFERLER 11'DE

 

Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında 4 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.

 

Belözoğlu, ilk 11'de yeni transferler Ilie, Jessen, Mendes ve Güven Yalçın'a formayı teslim etti.

 

Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısında Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın ve Adrian Benedyczak 11'i ile sahada yer aldı.

 

Ev sahibi ekipte yedeklerde ise Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş görev bekledi.

 

BAŞKAN DOĞAN, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

 

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.

 

Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

 

MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ

 

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.

 

İtalyan teknik adam ile yardımcısı Daniele Russo, karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

 

Montella, mücadeleden önce Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram