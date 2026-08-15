Salah oynadı ama yetmedi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı
15.08.2026 18:07
Son Güncelleme: 15.08.2026 20:54
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayı ilk kez terletti.
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor berabere kaldı. Mohamed Salah, maçta süre aldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un golünü 43. dakikada Saviolo kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı ise 56. dakikada penaltıdan Benedyczak ile geldi.
Bu skorun ardından her iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna 1'er puanla başladı.
Bordo-mavililerin yeni transferi Mohamed Salah, 58. dakikada oyuna dahil oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise Çorum FK deplasmanına çıkacak.
SALAH YEDEK BAŞLADI
Trabzonspor'un yıldız transferi Mohamed Salah, yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, sahaya Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'iyle çıktı.
Konuk ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Mohamed Salah, Ozan Tufan, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Rene Mitongo, Lopes Cabral ve Melih Kabasakal şans bekledi.
TEKKE, 4 TRANSFERE ŞANS VERDİ
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı.
Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi.
KASIMPAŞA'DA YENİ TRANSFERLER 11'DE
Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında 4 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.
Belözoğlu, ilk 11'de yeni transferler Ilie, Jessen, Mendes ve Güven Yalçın'a formayı teslim etti.
Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısında Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın ve Adrian Benedyczak 11'i ile sahada yer aldı.
Ev sahibi ekipte yedeklerde ise Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş görev bekledi.
BAŞKAN DOĞAN, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.
İtalyan teknik adam ile yardımcısı Daniele Russo, karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
Montella, mücadeleden önce Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.