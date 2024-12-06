Salah Premier Lig tarihine geçti: Rooney'i geride bıraktı

Liverpool ile bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Mohammed Salah yeni bir rekora imza attı.

Mısırlı futbolcu 37 Premier Lig maçında da gol atıp asist yaparak tarihe geçti.

Salah, bu alanda Wayne Rooney'i (36) geride bırakarak yeni bir rekor kırdı.

Yıldız oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 21 resmi maçta 15 gol atıp, 12 asistlik performans sergiledi.