Salah, Thierry Henry'i geride bıraktı

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 35 ve 42. dakikalarında Luis Diaz'a asist yapan Mohammed Salah, bu performansını 56. dakikada kaydettiği golle süsledi.

Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de bir maçta asist ve gol kaydederek en fazla skor katkısı yapan oyuncular arasında Thierry Henry'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

İşte Premier Lig tarihinde bir maçta asist ve gol kaydederek en fazla skor katkısı sağlayan oyuncular:

Wayne Rooney |36

Mohammed Salah | 33

Thierry Henry | 32