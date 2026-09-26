Salah'ın kaptanlığında Mısır, sahasında Angola ile golsüz berabere kaldı
26.09.2026 00:39
Son Güncelleme: 26.09.2026 00:47
Mısırlı yıldız, futbolseverlerden de büyük ilgi gördü.
Afrika Uluslar Kupası'nda Angola karşısında sahada 61 dakika kalan Trabzonspor'un yıldızı, gol veya asist üretemedi.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Mısır - Angola karşılaşmasında maça ilk 11'de kaptan olarak başladı.
Tribünlerden büyük ilgi gören Salah sahada 61 dakika kaldı ve yerini Zizo'ya bıraktı.
Yıldız futbolcu bu süre içinde 1 tane şut atabildi. Baskılı oynamasına rağmen Mısır da aradığı golü 90 dakika bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.
Salah, sert Angola defansı karşısında aradığı boşlukları bulamadı ve 61. dakikada alkışlarla kenara geldi.
TRİBÜNLERDE BORDO-MAVİLİ FORMALAR
Müsabakanın yanı sıra Salah, milli takım kampı süresince sergilediği mütevazı ve lider tavırlarla da büyük alkış topladı.
Antrenmanlarda teknik ekibe yardım ederek idman malzemelerini taşıdığı görüntüler ve takım arkadaşlarına yaptığı motive edici konuşmalar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Tribünlerde ise çok sayıda Mısırlı futbolsever, yıldız oyuncuya destek olmak amacıyla maçı Trabzonspor formalarıyla takip etti.