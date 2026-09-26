Salah'ın kaptanlığında Mısır, sahasında Angola ile golsüz berabere kaldı

TRİBÜNLERDE BORDO-MAVİLİ FORMALAR

Müsabakanın yanı sıra Salah, milli takım kampı süresince sergilediği mütevazı ve lider tavırlarla da büyük alkış topladı.

Antrenmanlarda teknik ekibe yardım ederek idman malzemelerini taşıdığı görüntüler ve takım arkadaşlarına yaptığı motive edici konuşmalar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Tribünlerde ise çok sayıda Mısırlı futbolsever, yıldız oyuncuya destek olmak amacıyla maçı Trabzonspor formalarıyla takip etti.