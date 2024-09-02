Salah'ın sözleşme yanıtı İngiltere'de gündem oldu

Liverpool, Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

Mücadelede 1 gol 2 asistle yıldızlaşan Mohammed Salah'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar ise İngiltere'de gündem oldu.

"KİMSE BENİMLE SÖZLEŞME HAKKINDA KONUŞMADI"

2022'de sözleşmesi yenilenen ve bu sezon sonunda kontratı sona erecek olan Salah, "Kulüpte henüz kimse benimle sözleşme hakkında konuşmadı, ben de 'Tamam, son sezonumu oynarım ve sezon sonunda bakarız' dedim." ifadelerini kullandı.

ARNE SLOT'TAN SALAH YANITI

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ise galibiyetin ardından gelen Salah sorusuna tepki gösterdi.

"BİREYSEL KONUŞURSANIZ, DİĞERLERİNİN HAKKINI VEREMEZSİNİZ"

Hollandalı çalıştırıcı, "Salah şu anda o bizim oyuncularımızdan biri ve onun bizim oyuncularımızdan biri olmasından dolayı gerçekten çok mutluyum. Ben oyuncuların sözleşmeleri hakkında konuşmuyorum ama futbolcularımın bugün ne kadar iyi oynadıkları hakkında konuşabilirim. Bununla ilgileniyor musunuz? İlk iki maçta olduğu gibi etkileyiciydi ama bireysel olarak konuşursanız diğerlerinin hakkını veremezsiniz çünkü bence bugün gerçekten iyi bir takım performansı gördünüz." diye konuştu.