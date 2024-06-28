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Salih Özcan: 6-1 iz bıraktı, içimde hırs var

A Milli Takım'ın Avusturya maçı öncesi konuşan Salih Özcan, "İçimde bir yara var açıkçası. 6-1 baya bir iz bıraktı. İçimde bir hırs var, herkese bir cevap vermek istiyorum." dedi.

Salih Özcan: 6-1 iz bıraktı, içimde hırs var

A 'ın son 16 turundaki Avusturya maçı öncesi Salih Özcan ve Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 yenildikleri maça atıfta bulunan Özcan, "Gerçekten takıma çok güveniyorum. Avusturya'yı yenebilecek bir kalitemiz var. İçimde bir yara var açıkçası. 6-1 baya bir iz bıraktı. İçimde bir hırs var, herkese bir cevap vermek istiyorum." ifadelerini kullandı

"EN SON GRUPTAN ÇIKTIĞIMIZDA 3 YAŞINDAYDIM"

Yıldız ise "En son gruptan çıktığımızda ben 3 yaşındaydım. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Böyle bir mağlubiyet aldık onlara karşı bu bize motivasyon veriyor. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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