Salih Özcan: 6-1 iz bıraktı, içimde hırs var

A Milli Takım'ın son 16 turundaki Avusturya maçı öncesi Salih Özcan ve Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 yenildikleri maça atıfta bulunan Özcan, "Gerçekten takıma çok güveniyorum. Avusturya'yı yenebilecek bir kalitemiz var. İçimde bir yara var açıkçası. 6-1 baya bir iz bıraktı. İçimde bir hırs var, herkese bir cevap vermek istiyorum." ifadelerini kullandı



"EN SON GRUPTAN ÇIKTIĞIMIZDA 3 YAŞINDAYDIM"



Yıldız ise "En son gruptan çıktığımızda ben 3 yaşındaydım. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Böyle bir mağlubiyet aldık onlara karşı bu bize motivasyon veriyor. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.