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Salih Özcan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Salih Özcan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıların dün 'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

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